Steeds meer voetbalverenigingen creatief met vrijwilligersprobleem

Het is gelukkig zonnig als Ko de Kruijff bezig is met de lijnen op de trainingsvelden trekken. De 82-jarige vrijwilliger is al zeventig jaar lid van de vereniging en doet elke week met veel liefde een aantal taken. "Dit moet elke week gebeuren”, zegt hij terwijl hij geconcentreerd met het verfkarretje over de oude lijn rijdt. Het is één van de vele taken die hij nog voor de club uitvoert. Dat doet hij met een vaste groep vrijwilligers. “We worden allemaal wel een stuk ouder. Nog even en de reparatiewerkzaamheden kunnen wij niet meer doen.”