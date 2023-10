Geen tent vol koeien, maar kunstrunderen op Koeiemart Woerden

Het is overigens de twaalfde keer in ruim 600 jaar tijd dat het feest niet doorgaat met koeien. Zo waren er in 2001 en 2002 ook geen koeien vanwege het mond- en klauwzeervirus. In 2020 en 2021 kon de Koeiemart vanwege het coronavirus niet doorgaan. Ook in verre verledens gooiden infectieziekten roet in het eten, zo werd onder meer een editie vanwege cholera afgelast. Vorig jaar was er een extra lange editie omdat Woerden 650 jaar bestond.