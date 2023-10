'Utrechter komt om bij vlucht na plofkraak in Duitsland'

De vier sloegen op de vlucht na het opblazen van een geldautomaat in Schlossvippach op 26 september, in de buurt van Erfurt. Daarbij verloor de chauffeur bij de rivier de Unstrut de macht over het stuur, waardoor de auto in het water terechtkwam. Drie inzittenden wisten kort aan de politie te ontkomen, de vierde kwam bij de crash om het leven.