Utrecht doet mee aan proef met digitale meldplicht voor voetbalsupporters

Met de digitale meldplicht gaat dat allemaal automatisch. Een verdachte kan zich melden via het draagbare kastje, een zogenoemde Mini-ID. Dat is wettelijk nu al mogelijk, maar wordt in de praktijk nog niet opgelegd omdat de techniek nog in ontwikkeling is. De proef nu moet uitwijzen of het systeem betrouwbaar en veilig is én de privacy van de gebruikers waarborgt.