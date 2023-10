Nabestaanden aan het woord in rechtszaak roofmoord Lunetten: 'Hoe ik hem vond, dat doe je een dier nog niet aan'

In de zaal zorgt de houding van het trio zichtbaar voor frustratie. Keihard wijzen ze elkaar aan als verantwoordelijke voor de dood van Yuval. "Het is gewoon krankzinnig wat hij allemaal aan het lullen is, hij is helemaal psychisch gestoord", valt de jongste verdachte - de 30-jarige Youness - uit. Van hem is er dna gevonden op een touw waarmee Yuval is vastgebonden, maar dat komt volgens hem door het contact dat hij veelvuldig met beide heren had. Youness beweert dat hij buiten de woning aan het wachten was tot hij met Bruno en Pascal richting de stad zou gaan.