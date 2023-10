‘Uitsluiting van mbo’ers in de Utrechtse horeca is een hardnekkig probleem’

Wethouder De Vries geeft aan ook nog steeds die signalen te krijgen dat mbo’ers in Utrechtse kroegen worden geweigerd. Hij krijgt die van studenten, ouders en van de Studentenraad030. Volgens hem zijn er alleen de laatste tijd geen officiële meldingen gedaan, bijvoorbeeld bij de politie. “Wij zijn ons bewust dat uitsluiting van mbo-studenten nog steeds plaatsvindt in het Utrechtse studentenleven. En dat vinden we natuurlijk heel schrijnend.” De Vries geeft aan dat hij doorgaat met zijn beleid om de positie van mbo-ers in de stad te verbeteren en als volwaardige studenten te laten meedoen aan het studentenleven.