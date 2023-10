Politie vindt mogelijke explosieven in auto Utrecht, bestuurder aangehouden

De auto kwam op de radar toen agenten de bestuurder staande hielden en zijn papieren controleerden. De 33-jarige Utrechter gaf meteen gas en wilde ervandoor gaan. Dat lukte niet, maar bij de controle van de auto kwamen wel verdachte spullen aan het licht. Daarop stelde de politie een uitgebreid onderzoek in, dat later werd overgenomen door de EOD. Wat de Utrechter precies in zijn auto had, is nog niet duidelijk.