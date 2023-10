In Amersfoort opgenomen serie Oogappels wint Gouden Televizier-Ring

Oogappels draait om vier gezinnen die worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Bijna alle scènes uit de dramaserie zijn opgenomen in Amersfoort. In de stad kunnen fans een wandelroute lopen langs de opnamelocaties, zoals Zandfoort aan de Eem en het Corderius College. Het vijfde seizoen van het programma wordt momenteel uitgezonden, het zesde seizoen is in de maak.