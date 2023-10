Waterschap onder vuur om aanpak versterking Lekdijk: 'Het huis begon te trillen'

"We maken ons als dijkbewoners ernstig zorgen over scheuren in de huizen. De grond is slap en verzakt gewoon. We proberen contact te krijgen met het waterschap, maar het blijft vooral erg stil. Ik wil vooral weten hoe we eventuele schade kunnen afhandelen en wat we kunnen eisen. Nu staat er op de website van het waterschap: 'We meten tot en met 3 jaar na oplevering van de werkzaamheden. Door ervaring weten we dat binnen drie jaar mogelijke schade te zien of te meten is'. Daar gaan we niet mee akkoord, want ook daarna kunnen panden nog schade hebben door de werkzaamheden."