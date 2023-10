Schilderij uit 1915 onder toeziend oog van bezoekers opgeknapt in Stadsmuseum Woerden

Het kunstwerk is gemaakt in 1915 door kunstschilder Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) en toont het Oorgat, een sluisje van stadsgracht De Burgel in het Overijsselse Kampen. Vreedenburgh werd geboren in Woerden en het museum heeft meerdere werken van zijn hand in de collectie. "Ik vind het prachtig dat het origineel, zoals het meer dan honderd jaar geleden was, weer teruggehaald wordt", zegt een bezoeker.