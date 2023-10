'Inzet calamiteitenhospitaal Utrecht na treinongeluk Voorschoten was onnodig'

Het LUMC in Leiden ving twee slachtoffers op, het Alrijne in Leiderdorp vijf. Zorgmedewerkers vroegen zich daarna af waarom ze midden in de nacht naar het ziekenhuis moesten komen, schrijven de onderzoekers, en dat is niet goed voor het vertrouwen van het ziekenhuispersoneel. Ook was de inzet van het calamiteitenhospitaal "welbeschouwd onnodig".