Maarten 80! Van Rossem Vertelt over kinderopvang en emancipatie

Eén van de ouderparticipatiecrèches in Utrecht is de Bombardon . Opgericht in 1982 en nog altijd springlevend. Anke Steinmann stond aan de wieg van de crèche. Ze vertelt: "We waren met een hele groep vrienden. Langzaam kregen we één voor één kinderen en in 1982 pasten we al op kleine schaal op elkaars grut. Veel van ons waren actief in de vrouwenbeweging, we waren maatschappelijk bewuste types en de rolverdeling 'man-vrouw' hadden we goed geregeld. Tót er kinderen kwamen. Dan ben je ineens een gezin en werd je wereld kleiner. Vrouwen namen het grootste deel van de zorg op zich. Tot we dachten "waarom zou je niet als je meer hulp nodig hebt, het met en voor elkaar doen?""