Universiteit Utrecht onthult portret van Utrechtse verzetsstrijder Wim Eggink

Naast het verzet binnen de universiteit was Eggink namelijk ook actief in het landelijke verzet. In 1943 richtte hij het illegale blad Ons Volk op, dat met een oplage van 120.000 exemplaren tot de grootste verzetsbladen van Nederland behoorde. Ook was hij betrokken bij de Paroolgroep. In januari 1944 werd hij door zijn verzet in Kamp Amersfoort gevangengezet. De bevrijding maakte hij niet meer mee: in april 1945 overleed hij enkele dagen voor zijn 25ste verjaardag in een Duits werkkamp.