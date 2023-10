Leerdamse leukemie-overlever Ege (15) gestorven aan longontsteking: 'We zijn immens verdrietig'

De leukemie van Ege kwam aan het licht omdat hij zich "even niet zo lekker" voelde. Pinar dacht nog even dat het tandvleesontsteking was. De Leerdammer ging van arts naar arts en kreeg uiteindelijke de diagnose acute leukemie. Hij werd opgenomen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht: "Toen ik het woord 'kanker' hoorde vallen, kon ik het moeilijk laten bezinken", zei hij destijds. "Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moest. Want ook bij familie kwam de klap hard aan. Maar we moesten ons sterk houden - en snel ook."