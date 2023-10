Digitale meldplicht voor voetbalrelschoppers is 'goed', maar niet de heilige graal: 'Misdragingen niet uit te bannen'

Hoe het precies in zijn werk gaat, is nog onduidelijk. Het ministerie kon vandaag niet ingaan op vragen hierover. Brouwer, die gespecialiseerd is in wetgeving over voetbalsupporters, vermoedt dat een fan met een gebiedsverbod een kastje krijgt en zich dan digitaal kan melden middels de vingerafdruk. "Het kastje registreert dan wel dat je niet bij het stadion bent, maar niet waar je precies bent. Je exacte locatie wordt dus niet gedeeld."