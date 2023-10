Aantal abortussen vorig jaar toegenomen, duidelijke verklaring is er niet

Er zijn volgens haar wel maatschappelijke factoren die mogelijk kunnen bijdragen. Als voorbeeld noemt ze de uitdaging in Nederland als het gaat om huisvesting: "Het is lastig als je 30 bent, een vaste relatie hebt, geen woning kan vinden én onbedoeld zwanger bent." Daarnaast hoort Latour vanuit keuzehulpverleners en klinieken dat zorgen over oorlogen in de wereld of klimaatverandering af en toe ook een rol kunnen spelen in de overweging of mensen wel of geen kind willen grootbrengen.