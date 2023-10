Dijkgraaf Co Verdaas vertrekt bij Waterschap Rivierenland

Verdaas is sinds 2019 dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Daarvoor zat hij in de Tweede Kamer voor de PvdA, was hij gedeputeerde in Gelderland en korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken. Hij trad af toen er ophef ontstond over zijn declaraties voor woon-werkverkeer als gedeputeerde. Het Gerechtshof in Arnhem besloot uiteindelijk dat hij daarvoor niet vervolgd hoefde te worden.