Studenten eisen met luid kabaal op Utrechtse gracht een stagevergoeding: 'Je kan er vaak naar fluiten'

Met luid kabaal varen er twee boten over de Oudegracht in Utrecht vanmiddag. Een kano en een motorboot. Leuzen als "Vergoeding? Wij betalen uit in werkplezier" of "Leen maar lekker bij Ome Duo" klinken regelmatig van de voorste boot. Het is een motorboot met nepwerkgevers, waar op de achterkant aan een vishengel een zak geld bungelt.