Utrechtse Walk of Love terug van weggeweest: 'We willen vooral de liefde vieren'

Vanwege organisatorische redenen en corona werd de Utrechtse Walk of Love vier jaar lang niet georganiseerd. Nu dus weer wel. Volgens Simon Timmerman, ook betrokken bij de organisatie, is het belangrijk dat er in deze tijden weer een demonstratie in Utrecht gehouden wordt. "We zien de laatste jaren dat onze gemeenschap weer vaker het slachtoffer is van vervelende reacties, geweld en bedreigingen. Ook hier dichtbij. Daarom is het belangrijk dat we ons zelf laten zien en horen."