Kapotte vriezer doet Utrechtse bakkerij bijna de das om, tot de buurt in actie komt

Utrecht - “Dit is de bron van alle ellende”, zegt Jolanda Mayvis terwijl ze de vriezerdeur in de werkruimte van haar bakkerij in Utrecht opent. In de vriezer staan meerdere karren met nog af te bakken producten. Alleen heeft de motor van de koelruimte kuren. En de vervangingskosten zijn tienduizend euro. Dat heeft de bakker niet. Daarom springt de wijk nu bij door middel van een crowdfunding.