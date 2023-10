Israëlische ambassadeur spreekt in Utrecht bij herdenking slachtoffers Israël

De bijeenkomst stond in het teken van het herdenken van de slachtoffers die in Israël vielen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. "Vandaag herdenken we, zoeken we een troostende schouder en staan we stil bij de verschrikkingen", zegt Bracha Heintz. Er werd extra stilgestaan bij de Israëliërs die door Hamas zijn gegijzeld. "Bidden dat ze veilig thuiskomen."