Mohammed (16) uit Doorn moest vluchten uit Gaza: 'Huis werd door twee raketten geraakt'

“Ik weet niet of je het hoort, maar nu worden er dingen gebombardeerd”, zegt Mohammed tijdens het interview. Aan de lopende band voelt hij hoe gevaarlijk het is in het gebied. "We voelen ons onveilig hier vanwege de situatie. Bijvoorbeeld als je gaat slapen, je weet niet of je de volgende dag opstaat of niet. Je weet niet of je het volgende uur nog leeft of niet.”