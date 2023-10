In Baambrugge worden verkeersborden uit de grond getrokken: 'Wel zonde, kost zo 70 euro per bord'

Zoals het gele bord op het Jaagpad in Baambrugge zijn er in Nederland honderdduizenden. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn zelfs 20 procent van alle verkeersborden overbodig. "Eigenlijk benadrukken we dit al vijf jaar", zegt VVN. In die tijd is er op de meeste plekken weinig veranderd. "Gemeenten moeten opdracht geven om borden weg te halen, maar doen dat veel te weinig."