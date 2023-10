Utrecht neemt maatregelen op plek van dodelijk ongeval bij Biltse Rading

Op termijn wil de gemeente op de hele Biltse Rading een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur invoeren. "De huidige inrichting met twee gescheiden rijbanen zonder uitwisselingspunten, past daar niet goed bij. We gaan de komende maanden een ontwerp maken. We realiseren ons dat een geloofwaardige inrichting voor 50 kilometer per uur een grote ingreep vraagt en consequenties heeft voor de omgeving en de wijk Veemarkt in het bijzonder", aldus Van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.