Podcast Stadhuisplein: 'DENK moet stoppen met suggestieve filmpjes'

Volgens Heleen de Boer (GroenLinks) is zodanig geknipt in het filmpje van Denk dat een suggestie wordt gewekt die niet strookt met de motie die behandeld werd. "Nu wordt in het filmpje gedaan alsof mensen niet alleen tegen het op pad sturen van de burgemeester zijn, maar tegen een wet die het verbranden van de koran verbiedt", zegt De Boer in de uitzending. "En daar gaan we überhaupt niet over in Utrecht, dus dat is een suggestie die wel heel ver van de waarheid is.'