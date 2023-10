Amersfoortse vuurwerkverkopers snappen niets van afsteekverbod: 'Pure dwaling'

Ook Dave Brandsen van Vuurwerkhandel Vathorst is niet te spreken over de timing waarop de gemeente het afsteekverbod bekendmaakte. "Kijk, dat het een aflopende handel is, dat weten we. Maar ik kan niet begrijpen dat dit pas in oktober bekend is gemaakt", zegt Brandsen. "Wij bestellen in december vuurwerk voor het jaar erna. Als ik dan een paar weken voor de jaarwisseling in de krant lees dat vuurwerk afsteken in Amersfoort verboden wordt, vind ik dat wel heel erg teleurstellend."