Niet de IJsselsteinse rode beuk, maar de Marialinde in Oisterwijk is Boom van het Jaar

De 650 jaar oude linde achter het oude Raadhuis in Oisterwijk werd al vermeld in 1388. Lindebomen werden in vroeger tijden in een stads- of dorpskern vaak gebruikt voor de rechtspraak. Daarnaast werden naast de Marialinde altijd markten en dorpsfeesten gehouden. De boom is dus onlosmakelijk verweven met de historie van Oisterwijk.