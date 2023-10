Na 25 jaar Leidsche Rijn maken eerste bewoners de balans op: 'Het idee dat het niet bij Utrecht hoort, is verdwenen'

Ook Schrijvers kan zich niet meer voorstellen hoe het eruit zag, het eerste jaar dat ze in de wijk woonde. Als leerkracht in Terwijde geeft ze les in een noodlokaal op een kale vlakte. Het is dezelfde plek waar nu Leidsche Rijn Centrum staat. Maar de favoriete plek van Schrijvers is het Máximapark. "Dat is zo mooi groen. Ik hardloop daar sinds het begin met een clubje en dat doen we nog altijd."