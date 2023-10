Palestijnse vlag geprojecteerd op Domtoren: 'Nederland moet zich inzetten voor de-escalatie en vrede'

De actie is een blijk van solidariteit met het Palestijnse volk, laten de initiatiefnemers weten. Daarnaast is het een reactie op het hijsen van de Israëlische vlag op het Binnenhof en in verschillende steden. "Ook is het een reactie op het verbannen van pro-palestinademonstraties en het tonen van de Palestijnse vlag in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. De vlag staat symbool voor het recht op vrijheid, wederkeer en zelfbeschikking van het Palestijnse volk."