Slecht nieuws voor inwoners Kanis: fietsbrug nu dan toch echt weg

De ophoging van het dorp was vorig jaar klaar. De inwoners waren ondertussen zo gewend aan de fietsbrug dat ze die wilden houden. Dat is echter geen optie, omdat de tijdelijke brug niet aan de regels van het waterschap voldoet. De brug ligt niet hoog genoeg boven het water en het bouwwerk neemt teveel ruimte in. Een nieuwe brug bouwen is te duur, en volgens de gemeente ook niet nodig. De vaste brug, 200 meter verderop, zou volstaan.