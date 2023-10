Onderhandelingen jeugdzorg geklapt, plannen voor massaprotest in Utrecht

Het grootste struikelblok tijdens de onderhandelingen was de inflatiecompensatie voor 2023. Op basis van de huidige cao hebben werknemers in de jeugdzorg op 1 januari 3 procent loonsverhoging gekregen. Over 2023 krijgen ze er niks bij. De vakbonden willen dat dit in 2024 en 2025 gecorrigeerd wordt, maar ze vinden het eindbod van de werkgevers hiervoor te laag. Van der Aar: "Mensen werken niet om armer te worden. Dit eindbod zorgt dat deze cao niet concurrerend is met vergelijkbare cao’s zoals die van gemeenten of sociaal werk en dat nog meer mensen de sector verlaten. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien."