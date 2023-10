Het Utrechtse armoedebeleid schiet tekort: 'Scherpere politieke keuzes nodig'

Utrecht geeft steeds meer uit aan armoedebestrijding. In 2015 was dat 20 miljoen euro, vorig jaar was dat 32 miljoen euro. Maar het is dus nog steeds niet genoeg om alle Utrechters in financiële problemen te helpen. De doelgroep bestaat vooral uit laaggeletterden, ouderen of inwoners met een migratieachtergrond. Kijkend naar de wijken springt Overvecht eruit. Daar is de armoede het grootst.