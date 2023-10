Hoe een Ameronger met 1600 mensen de Noordpool probeerde te claimen: 'Een uit de hand gelopen fascinatie'

Dat vindt ook Schipper. Hoewel hij tot de dag van vandaag hoop heeft gehouden dat hij ooit met een groep claimhouders aan een tafel zal meebeslissen over de toekomst van de Noordpool, begrijpt hij ook dat die kans nihil is. "Het was een klein bedrag, dus ik moest het gewoon proberen. Het was een longshot." Van Reenen's plan om de claim zo groot te laten worden om serieus te worden nemen, is nooit gelukt. "De piek was kort en eigenlijk alleen in Nederland. Ik had graag grote internationale publiciteit willen hebben." De website is in 2018 offline gehaald.