KNVB mag complex in Zeist met twee nieuwe velden uitbreiden

Het plan om een extra parkeerplaats op het terrein te bouwen is eveneens geschrapt. De KNVB had de parkeerplaatsen niet zelf nodig, maar wilde als 'goede buur' bijdragen aan het oplossen van de parkeerdruk in de omgeving. De gemeente ziet dit niet zitten omdat hierbij eerst gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid van de omgeving. "In afwachting van de uitkomsten van het lopende proces is het niet wenselijk om de voorgestelde parkeervoorziening nu al mee te nemen in het uitbreidingsplan van de KNVB", aldus de gemeenteraad.