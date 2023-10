Jaarbeurs Utrecht bedolven onder steentjes: LEGO World van start

LEGO is een particulier familiebedrijf met het hoofdkantoor in het Deense Billund, maar heeft ook grote kantoren in Enfield, Londen, Shanghai en Singapore. Opgericht in 1932 door Ole Kirk Kristiansen en gebaseerd op de bekende LEGO-steen, is het nog altijd één van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van speelgoed. Het woord LEGO is een samenvoeging van de twee Deense woorden 'leg' en 'godt', wat 'speel leuk' betekent.