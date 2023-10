Nieuwe plannen Henschotermeer stellen omwonenden nog niet gerust

Rond het Henschotermeer is het sinds de Provincie Utrecht zich er niet meer over ontfermt regelmatig onrustig. Het begon in 2018 met de plaatsing van een hek rond de plas. Daarna was er discussie over gezichtsherkenning bij de toegangspoortjes en het heffen van entree voor de plas. Met de gepresenteerde plannen wil de beheerder, Martien van de Lagemaat, het gebied rendabel maken.