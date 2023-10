Eerste bewoners bezoeken na 50 jaar weer hun Utrechtse studentenflat: 'Krapper dan ik dacht'

Levelink bewaart warme herinneringen aan zijn studententijd. Zelf kwam hij uit het Zuid-Hollandse Pijnacker en dus was de stap naar Utrecht voor hem een flinke, legt hij uit. "Het was toch even wennen om in een grote stad te verkeren. Ik ben toen lid geworden van een studentenvereniging en dat was een goede zet. Zo heb ik veel mensen leren kennen." Ook Kars van Kassen kijkt met plezier terug op toen. "De studententijd is de mooiste tijd van je leven." Van Kassen ontmoette in dit huis zelfs zijn huidige vrouw, met wie hij een tijdje twee kamers huurde. Zelfs na hun huwelijk. "Zo ging dat in die tijd."