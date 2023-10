Krakers verlaten pand aan Utrechtse Catharijnesingel eind deze maand

“Als het goed is staat de camera nu aan.” Met die woorden begint het kort geding vandaag in de rechtbank in Utrecht. “Ik zit hier wel braaf in mijn toga, maar kan het alleen niet tonen”, verduidelijkt de advocaat Hagemans van pandeigenaar Rembrandt Propco VII B.V. Het vastgoedbedrijf heeft gevraagd of de zaak via teams kon plaatsvinden, aangezien er van de krakers niemand zou verschijnen. Zo kon een ritje van Amsterdam, waar de Rembrandt Propco VII B.V. zit, naar Utrecht bespaard worden. De rechter stemde in.