PFAS-paniek in de provincie Utrecht? 'Dit is zo naar en ziekmakend, we moeten ermee stoppen'

Provincie Utrecht - Een toxische paniekcocktail of is het echt alarmfase 1? Het PFAS-vraagstuk ligt door het strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Chemours meer dan ooit onder het vergrootglas. Vaststaat dat onze planeet tot in de verste uithoeken is vervuild met de chemicaliën die nauw verweven zijn met ons luxe leven. Hoe erg is dat? En hoe is de situatie in de provincie Utrecht?