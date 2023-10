Jonge IJsselsteiners volgens het OM spil in lokale cocaïnehandel: 'Dit is de nieuwe aanwas van jonge drugscriminelen'

IJsselstein - Vier jonge mannen die afgelopen zomer na maandenlang politieonderzoek werden aangehouden, waren de spil in de cocaïnehandel in IJsselstein en omgeving. Dat stelde de officier van justitie vandaag tijdens een voorbereidende zitting tegen het viertal in de Utrechtse rechtbank. Een van de verdachten was pas 18 jaar oud toen hij werd aangehouden, twee anderen waren 19 en de vierde was 23. Volgens het Openbaar Ministerie opereerden ze op opvallend professionele wijze; voor de rechtbank was dat een belangrijke reden om het voorarrest van de drie jongsten te verlengen. Het gerechtshof besliste eerder al dat de oudste onder strenge voorwaarden het proces in vrijheid mag afwachten.