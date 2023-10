Elektriciteitsnet in Utrecht zo goed als vol voor grote bedrijven, ook woningbouw onder druk

Netgoncestie of het overvolle stroomnet: het levert steeds meer problemen op. Het is eigenlijk file op het stroomnet. Het treedt op als de volledige capaciteit is bereikt. De vraag naar stroom is dan groter dan de netbeheerders kunnen leveren. De transportcapaciteit is te laat.

Dat het nu zo onder druk staat komt onder andere door hernieuwbare energie, zoals wind- en zonneparken en de opkomst van elektrisch vervoer.