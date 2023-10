Op deze 19 locaties in de Utrechtse binnenstad worden vrachtwagenchauffeurs straks gekiekt én beboet

Rachel Streefland, wethouder Werven en Erfgoed, hoopt hiermee het Utrechtse wervengebied te beschermen en te kunnen behouden. "Als je over de Utrechtse grachten rijdt, rijd je over de daken van eeuwenoude werfkelders. Zware voertuigen kunnen deze beschadigen. Elk te zwaar voertuig dat over straten met middeleeuwse werfkelders rijdt, is er één te veel."