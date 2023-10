Blauwtongvirus blijft maar uitbreiden, ook in onze provincie

Twee weken geleden werd bekend dat het om een kleine driehonderd Utrechtse bedrijven zou gaan. Wat dat precieze aantal nu is, is niet duidelijk. Wel blijkt uit de cijfers van de NVWA dat bij zo'n 1490 bedrijven de besmetting vaststaat. Bij zo'n 770 bedrijven is er een ernstig vermoeden dat de ziekte daar uitgebroken is.