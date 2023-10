Hoe komt de woningbouw weer uit het slop? Utrecht wil subsidie voor nieuwbouwprojecten

De ambitie van de overheid is groot: tot 2030 wil het kabinet nog altijd circa 900.000 extra woningen realiseren, waarvan ruim 83.000 in de provincie Utrecht. De bouw is nodig om de gigantische woningnood in te dammen. Maar meerdere Utrechtse projecten zijn inmiddels vertraagd, waaronder het Smakkelaarspark in hartje Utrecht en de Merwedekanaalzone, bij elkaar goed voor duizenden nieuwe woningen. En dat alleen al in de gemeente Utrecht.