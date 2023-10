Door een verkeerde beslissing liep zijn hele leven anders: Jan (54) over zijn tijd in de vreselijke 'junkentunnel'

Utrecht - Wie in de jaren '90 weleens in Hoog Catharijne kwam, wist dat je er bepaalde plekken maar beter kon mijden. De 'junkentunnel' was zo'n plek. Er vond zoveel narigheid plaats dat de gemeente de plek nu zelfs gaat herdenken met een monument. Jan Ooink bracht een deel van zijn leven in 'de tunnel' door en vertelt hoe het was.