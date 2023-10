Minder snelheidsovertredingen bij controles trajectwegen in de provincie

Jaarlijks wordt er door de politie in overleg met de provincie, het waterschap en het Openbaar Ministerie een aantal trajectwegen benoemd. Voor de komende periode tot maart 2024 zijn nieuwe trajectwegen vastgesteld. Daarbij is de N415 vervangen door de N229 en heeft de Vogelweg/Safariweg in Maarssen plaatsgemaakt voor de Structuurbaan/Hollandhaven in Nieuwegein en de Vleutensebaan in Utrecht.