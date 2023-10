Irritatie over 'sturende' windmolenenquête provincie Utrecht: ‘Ondemocratische vragenfuik’

Ook de manier waarop de vragen zijn geformuleerd is volgens de provincie zorgvuldig gedaan. "Het doel van het onderzoek is om te achterhalen welke criteria inwoners bij de locatiekeuze het belangrijkst vinden. Dat is de reden dat de vragen zich daarop richten. De enquête is opgesteld door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Hij is gebaseerd op een wetenschappelijke methode: de Participatieve Waarde Evaluatie. Deze methode is door Nederlandse overheden de laatste jaren 50 keer gebruikt om inwoners te betrekken bij bijvoorbeeld coronabeleid, klimaatbeleid, transportbeleid, waterveiligheidsbeleid etc. De enquête is vooraf uitgebreid getest, waarbij zowel voor-als tegenstanders zijn bevraagd."