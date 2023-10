Bakkers zijn populair, maar waarom hebben ze het dan toch vaak moeilijk? 'De consument kijkt toch naar zijn portemonnee'

Jolanda Mayvis weegt ondertussen in de bakkerij twee stukken gevulde speculaas om de prijs te berekenen. "Dat is veertien euro", zegt ze bijna schuldbewust tegen de klant, die vervolgens knikt. "Soms denken mensen, zo'n stukje neem ik even mee. Maar ze realiseren zich niet dat het per gewicht gaat en best zwaar is. En de ingrediënten zijn duur. Dus dan is het best prijzig."