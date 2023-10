CNV wil wettelijk rouwverlof: slecht idee of 'schokkend dat het er nog niet is'?

In veel landen is rouwverlof bij wet geregeld, maar in Nederland niet. Dat leidt tot grote verschillen. Zo krijgen politiemensen via hun cao twee weken flexibel verlof, terwijl je in veel sectoren moet terugvallen op vakantie of jezelf moet ziekmelden. "Een wettelijk rouwverlof is noodzakelijk", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin daarom.