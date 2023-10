Geen flappen uit de muur: vaak storingen bij geldautomaten

De NOS verzamelde samen met regionale omroepen in de maand september data over 3.476 Geldmaat-automaten. Ieder uur werd van elke automaat opgevraagd of die in bedrijf was of niet. Dit werd gecombineerd met gegevens over de openingstijden van de locatie waar de geldautomaat staat. Op basis van deze informatie berekenden we een gemiddeld storingspercentage. De data die hiervoor gebruikt is, werd verkregen via de locatiewijzer van Geldmaat.